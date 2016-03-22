"Напряжение растет": У Порошенко заявили о провокаторах на оглашении приговора Савченко

В зал суда Донецка Ростовской области РФ, где второй день оглашают приговор украинской летчице и народному депутату Надежде Савченко, завели трех провокаторов.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал в Twitter.

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"Напряжение растет. Организаторы завели в зал трех провокаторов, которые не являются дипломатами. Мы объявили протест... Запустив 3 титушек, в зал пустили только 4 членов украинской делегации", - сообщил Цеголко.

Ранее пресс-секреатр президента Украины сообщал, что в зал суда на оглашение приговора Савченко не пустили половину украинской делегации. Перед этим в суде во время оглашения приговора Савченко всех попросили покинуть помещение и еще раз пройти меры безопасности.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в суде российского Донецка продолжили оглашать приговор Савченко. На заседании суда, кроме Цеголко, присутствуют сестра Надежды Вера Савченко, народные депутаты Ирина Луценко, Мария Ионова, Алексей Рябчин, Сергей Евтушок, украинские дипломаты.

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В РФ Савченко обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и её защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и потом силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить его к 23 годам лишения свободы.