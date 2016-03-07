Православные из Франции, Украины, США, РФ и Нидерландов попросили прощения у греко-католиков Украины

Об этом говорится в призыве группы православных христиан из Франции, Украины, Соединенных Штатов, России и Нидерландов “признать ужасную правду о 10 марта 1946 года накануне 70-летия начала маштабных гонений советской власти на Украинскую Греко-Католическую Церковь.

"10 марта 1946 года во Львове Русская Православная Церковь насильно включила Украинскую Греко-Католическую Церковь в свое лоно под давлением советской власти. В тот момент, когда участники собора 8 и 9 марта голосовали за «воссоединение» своей Церкви с Московским Патриархатом, все украинские греко-католические епископы находились в тюрьме под стражей. 216 священников и 19 мирян, собранные в львовском Свято-Юрском кафедральном соборе силами НКВД (предшественника КГБ), сдались на милость «Инициативной группе», руководимой о. Гавриилом Костельником и двумя новорукоположенными православными епископами Антонием Пельвецким и Михаилом Мельником. Архивы свидетельствуют, что Сталин лично принял решение о ликвидации Украинской Греко-Католической Церкви в феврале 1945 года, двенадцать дней после Ялтинской конференции, состоявшейся с участием Уинстона Черчилля и Франклина Д. Рузвельта", - говорится в обращении.

Церковники отмечают, что серьезные историки и богословы не имеют никакого сомнения, что Львовский собор Украинской Греко-Католической Церкви 8-10 марта 1946 г. был лишь подобием собора.

"Русская Православная Церковь в своей полноте не может считаться ответственной за решения, принятые церковным священноначалием, находившимся под давлением террора и манипулирования со стороны НКВД-КГБ. Однако, мы, православные христиане, чувствуем себя ответственными за преступное молчание, окружающее уничтожение этой Церкви советским режимом при участии Московского Патриархата. Нам известно, что миллионы православных христиан всего мира искренне осуждают антирелигиозные преследования, проводимые советским правительством и Иосифом Джугашвили в частности", - говорится в обращении.

"Мы смиренно просим прощения за все несправедливости, жертвами которых они стали под прикрытием авторитета Православной Церкви, и склоняем наши головы перед мучениками Украинской Греко-Католической Церкви", - отметили церковники.

Сообщается, что инициатором обращения выступил известный православный богослов Антуан Аржаковский (Франция, Константинопольский Патриархат). Среди православных украинцев, которые подписали обращение протоиерей Георгий Коваленко (Открытый Православный Университет Святой Софии), Константин Сигов (издательство “Дух и Литера”) и Андрей Юраш.