Папа Римский признал, что украинцы чувствуют себя преданными из-за декларации с главой РПЦ

Об этом он заявил на пресс-конференции во время перелета из Мексики в Рим, говорится в сообщении Ватикана, пишет Европейская правда.

"Украина сейчас находится в состоянии войны, страданий различных интерпретаций. Относительно самого исторического факта этой войны каждый имеет собственные идеи: что это за война, кто ее начал, как, каким образом ее завершить", - сказал он.

Читайте такжеПапа Римский назначил своего представителя в Украине

"Ясно, что это историческая проблема, но это и экзистенциальная проблема этой страны, связанная со страданием", - добавил папа.

Комментируя совместную декларацию с патриархом Кириллом, папа отметил, что понимает то, что украинцы чувствуют себя преданными. Однако, по его мнению, это шаг на пути к прекращению войны.

"Лично я говорил, что Минские соглашения следует выполнять, не разрушать локтем то, что написано рукой. Римская Церковь, Папа всегда призывали: "Ищите мир!", - сказал Папа Франциск, напомнив, что он принимал у себя и Порошенко, и Путина.

Понтифик также добавил, что "в зоне конфликта находится нунций, поддерживая солдат, помогая раненым", и вспомнил, что католическая церковь также направила немало помощи для пострадавших, постоянно призывая к миру и соблюдению подписанных соглашений.

Как известно, по итогам встречи на Кубе Папа Римский Франциск и глава РПЦ Кирилл подписали совместную декларацию объемом в 30 пунктов. Два из них непосредственно касаются Украины, в частности, говорится о "вкладе в примирение между греко-католиками и православными там, где существует напряжение".