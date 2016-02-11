НТН наказали за дискредитацию ОУН-УПА и пропаганду НКВД

Сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение НТН за трансляцию документального фильма «Кровавая вольница». В нем в положительном свете освещались сотрудники советских органов государственной безопасности».

Соответствующее решение принято сегодня на заседании Нацсовета.

на засіданні Нацради розгляд серії телесеріалу «Легенди карного розшуку» під назвою «Кровавая вольница», ефір 12.12.15, ... Posted by Kateryna Kotenko on Thursday, 11 February 2016

Представители Нацсовета во время заседания отметили, что они провели мониторинг телеканала и попросили экспертов из Независимого медийного совета и Института национальной памяти дать свою оценку ленте. По мнению экспертов, демонстрацией фильма телеканал нарушил ряд законов Украины, в частности и часть 2 ст. 9 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» (вещатель не имеет права распространять аудиовизуальные произведения, в которых отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине, преступный характер национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, создается положительный образ лиц, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик (кроме случаев, связанных с развитием украинской науки и культуры), работников советских органов государственной безопасности, оправдывается деятельность советских органов государственной безопасности, установление советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке)».

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко по поводу этого решения отметил, что "Институт гражданского общества, государство и ученые стали бок-о-бок с единственной целью – отстоять свое государство и память, достоинство своих граждан."

Питання «Кровавой вольницы» від «НТН». Нагадаю коротко, як розвивались події. До НацРади надійшла скарга громадянина В... Posted by Юрий Артеменко on Thursday, 11 February 2016

Напомним, жалоба зрителя телеканала на показ фильма «Кровавая вольница», который в позитивном свете освещал деятельность НКВД и в негативном - ОУН -УПА, поступила еще в декабре 2015 года.