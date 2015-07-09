Минобразования рекомендует абитуриентам подавать заявления на вступление в электронном виде

С такой рекомендацией выступила первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун. "Мы рекомендуем подавать заявления в электронном виде. Это проще и быстрее. Это экономит средства и время", - сказала она.

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Инна Совсун также посоветовала абитуриентам не спешить приносить в приемные комиссии вузов документы в первый же день вступительной кампании.

"Мы ежегодно видим, как в первую неделю вступительной кампании на всех телеканалах показывают массовые скопления абитуриентов перед приемными комиссиями, и это абсолютно нерационально. Можно принести и в последний день заявление. Она будет иметь такой же вес. Все будет зависеть от того, какие баллы у абитуриента, а не от того, когда подавал заявление. Более того, когда абитуриент немножко оттягивает подачу заявления, то лучше видит конкурсную ситуацию. Есть три недели для подачи документов. Этого времени более чем достаточно", - отметила Инна Совсун.