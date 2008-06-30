В Нацбанке встревожены рекордным ростом доходов населения

18:17, 30 июня 2008
Общество
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Исторический максимум для страны...

Потребительская активность населения Украины остается высокой. Такое мнение высказал в интервью УНИАН руководитель группы советников главы Нацбанка Валерий Литвицкий. По его данным, номинальные доходы в стране выросли на 46%. Как отметил Литвицкий, это является историческим максимумом для нашей страны. Эксперт также называет такой рост «умопомрачительным», с которым  «никто в мире не может с нами  тягаться». При этом он не без тревоги отмечает, что «на подходе новые социальные инициативы» и указывает, что  не раз публично выступал против такой политики доходов, которая способствует тому, что сегодня потребление остается «в  режиме бума» и растет в разы быстрее, чем инвестиции. В результате, по мнению Литвицкого,  будет отставать товарное предложение, тогда как «растущие доходы могут привести к серьезной ценовой встряске».

Полностью интервью с Валерием Литвицким читайте тут

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