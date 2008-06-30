В Нацбанке встревожены рекордным ростом доходов населения

Потребительская активность населения Украины остается высокой. Такое мнение высказал в интервью УНИАН руководитель группы советников главы Нацбанка Валерий Литвицкий. По его данным, номинальные доходы в стране выросли на 46%. Как отметил Литвицкий, это является историческим максимумом для нашей страны. Эксперт также называет такой рост «умопомрачительным», с которым «никто в мире не может с нами тягаться». При этом он не без тревоги отмечает, что «на подходе новые социальные инициативы» и указывает, что не раз публично выступал против такой политики доходов, которая способствует тому, что сегодня потребление остается «в режиме бума» и растет в разы быстрее, чем инвестиции. В результате, по мнению Литвицкого, будет отставать товарное предложение, тогда как «растущие доходы могут привести к серьезной ценовой встряске».

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