Семья Бойко владеет особняком под Киевом с собственным озером

На жену главы фракции «Оппозиционного Блока» Юрия Бойко записано 2,65 га земли в с. Вишенки, в 10-ти километрах от Киева. Об этом стало известно из Публичной кадастровой карты, пишут "Наші гроші".

По данным кадастра, Вера Бойко имеет в частной собственности пять земельных участков общей площадью 1,50 га. Еще один участок на 1,15 га вдоль берега Днепра находится у нее в аренде. Согласно данным Публичной кадастровой карты, арендованный участок имеет назначение «сенокошения и выпаса скота».

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На самого Юрия Бойко записано еще 0,06 га земли. На этих участках расположен жилой дом с собственным озером и дополнительными зданиями. В Реестре недвижимости отсутствует информация о владельцах дома.

По данным кадастровой карты, указанные выше земельные участки расположены в пределах 7,96 га, на которые в свое время была оформлена аренда у ООО «Эксимгруп Лимитед». По информации программы «Знак оклику», компания получила землю в 2001 году от Гнединского сельского совета. В пределах прибрежной зоны якобы должны были обустроить коллективные сады, однако вместо этого на территории дачного кооператива началась застройка частными домами, выход к Днепру для местных жителей перекрыли. На момент землеотвода совладельцем «Эксимгруп» был Тарас Довгий – дядя экс-секретаря Киевсовета, а ныне народного депутата Олеся Довгого.

По данным Реестра недвижимого имущества у Веры Бойко также есть имение в селе Иванковичи Киевской обл. общей площадью 445 кв м (жилая – 177 кв. м). Дом был приобретен в июне 2003 года. Также Вера Бойко известна как член дачного кооператива «Лесной», который зарегистрирован в Иванковичах. В этом же кооперативе среди учредителей – экс-министр экологии Николай Злочевский, который избежал ареста недвижимости в этом селе, уже после объявления в розыск переоформив особняк на жену.

Согласно данным декларации за 2014 год, доход Юрия Бойко составил 161 тыс грн., семьи 8,51 млн грн. В частности члены семьи получили перечисления из России на сумму 809 тыс. грн.

Относительно недвижимости, Юрий Бойко владеет двумя земельными участками размером 0,19 га и 0,06 га, жилым домом на 30 кв м, квартирой на 113 кв м и гаражом на 20 кв. м. Члены семьи Юрия Бойко имеют земельные участки 1,72 и 2,15 га, дом размером 445 кв. м, квартиры 226 и 220 кв. м и гаражи 19 и 15 кв м.

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Также Юрий Бойко задекларировал два автомобиля – ВАЗ 2101 (1978) и Мерседес GL 4500 (2006), у семьи – Volkswagen Тоиагед 2967 (2014).

Кроме того, Юрий Бойко задекларировал 858 тыс грн на банковском счету, члены его семьи – около 27,64 млн грн, из них 1,46 млн грн – в финансовом учреждении заграницей и 270 тыс грн. уставных взносов.

Напомним, на днях журналистка Кристина Бердинских получила сообщение с угрозой о публикации по «Киевгазу». В журнале «Новое время» вышел ее материал, где в частности упоминалось о ПАО «Киевгаз», председателем правления которого является зять Юрия Бойко – Сергей Горовой, а главой дочернего предприятия «КиевГазЭнерджи», является Владислав Красавин, известный как помощник на общественных началах нардепа Юрия Бойко.