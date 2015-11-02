Бойко заявил, что Новинскому "не от чего" бежать из Украины

Лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко утверждает, что народный депутат Вадим Новинский не попытается скрыться из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после того, как во время Согласительного совета парламента представитель МВД заявил о намерении вручить Новинскому повестку.

Бойко, в частности, отметил, что видел Новинского на прошлой неделе.

"Ему не от чего бежать из страны, - сказал Бойко. - Он не будет скрываться из страны, ему нечего прятаться".

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Как сообщал УНИАН, начальник отдела Главного следственного управления МВД Василий Смих сегодня на Согласительном совете заявил о намерении вручить повестку народному депутату от «Оппозиционного блока» Вадиму Новинскому.

В то же время председатель ВР Владимир Гройсман перебил представителя МВД и попросил его подождать за пределами зала, где проходит Согласительный совет, не дав закончить выступление.

Впоследствии лидер фракции «БПП» Юрий Луценко сообщил, что, кроме Новинского, следователи намеревались вручить повестки также депутатам от «Оппозиционного блока» Александру Вилкулу и Наталье Королевской.