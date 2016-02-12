Украинской журналистке угрожают расправой после статьи о "Киевгазе"

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Как отмечается, журналистке прислали смс с угрозами расправы.

"Кристина, еще один высер в журнальчиках о Киевгазе и твой памятник будет стоять рядом с памятником Гонгадзе", - написано в сообщении.

вот эта смс. полиция уже работает с этим. pic.twitter.com/S5yirwLzNL — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) February 12, 2016

Бердинских сообщила, что "полиция уже работает с этим".

НВ, где работает журналистка, напомнило, что в журнале №2 от 22 января 2016 года вышел большой материал Кристины Бердинских о бизнесе экс-регионала Юрия Бойко. В статье упоминается и компания "Киевгаз", которой руководит зять главы "Оппозиционного блока" Сергей Горовой.