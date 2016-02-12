Украинской журналистке угрожают расправой после статьи о "Киевгазе"

16:59, 12 февраля 2016
Общество
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Журналистке "Нового времени" Кристине Бердинских угрожают после публикации статьи о бизнесе депутата Юрия Бойко.

Бердинских / facebook.com

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Как отмечается, журналистке прислали смс с угрозами расправы.

"Кристина, еще один высер в журнальчиках о Киевгазе и твой памятник будет стоять рядом с памятником Гонгадзе", - написано в сообщении.

Бердинских сообщила, что "полиция уже работает с этим".

НВ, где работает журналистка, напомнило, что в журнале №2 от 22 января 2016 года вышел большой материал Кристины Бердинских о бизнесе экс-регионала Юрия Бойко. В статье упоминается и компания "Киевгаз", которой руководит зять главы "Оппозиционного блока" Сергей Горовой.

В моей статье о Юрии Бойко было всего пару абзацов о "Киевгазе".Привожу текст из статьи:"Лидер ОБ не только вышел су...

Опубликовано Kristina Berdynskykh 12 февраля 2016 г.
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