Украинской журналистке угрожают расправой после статьи о "Киевгазе"
Журналистке "Нового времени" Кристине Бердинских угрожают после публикации статьи о бизнесе депутата Юрия Бойко.
Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Как отмечается, журналистке прислали смс с угрозами расправы.
"Кристина, еще один высер в журнальчиках о Киевгазе и твой памятник будет стоять рядом с памятником Гонгадзе", - написано в сообщении.
вот эта смс. полиция уже работает с этим. pic.twitter.com/S5yirwLzNL— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) February 12, 2016
Бердинских сообщила, что "полиция уже работает с этим".
НВ, где работает журналистка, напомнило, что в журнале №2 от 22 января 2016 года вышел большой материал Кристины Бердинских о бизнесе экс-регионала Юрия Бойко. В статье упоминается и компания "Киевгаз", которой руководит зять главы "Оппозиционного блока" Сергей Горовой.
В моей статье о Юрии Бойко было всего пару абзацов о "Киевгазе".Привожу текст из статьи:"Лидер ОБ не только вышел су...Опубликовано Kristina Berdynskykh 12 февраля 2016 г.