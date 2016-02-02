В Украине свыше 1,7 миллиона человек зарегистрировались как переселенцы – отчет Кабмина

Об этом говорится в тексте поданного Кабинетом министров в Верховную Раду отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2015 году, одобренного распоряжением от 1 февраля 2016 г. № 57-р.

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"По оперативной информации, по состоянию на 29 января 2016 г. учтено 1 346 276 семей (1 704 937 человек), обратились за назначением денежной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, 714 867 семей, из них назначена – 669 487 семьям", - говорится в отчете.

Также в Кабмине подчеркивают, что обеспечили реализацию прав переселенцев на пенсионное обеспечение путем перевода пенсионных дел по новому месту жительства.

"В целом свыше 80% пенсионеров, которые проживали на неподконтрольной украинским властям части территории Донецкой и Луганской областей, получают пенсии из Пенсионного фонда Украины. Также организована работа фондов общеобязательного государственного социального страхования насчет продления всех надлежащих страховых выплат внутренне перемещенным лицам", - добавили в Кабмине.