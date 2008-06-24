Треть украинцев негативно относится к многодетным семьям

Большинство украинцев считает, что идеальное количество детей в семье - это двое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщила на презентации социально-демографического исследования “Брак, Семья, Дети”, организованного и профинансированного Благотворительным фондом Рината Ахметова “Развитие Украины”, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла ЛИБАНОВА.

По ее словам, полностью поддерживают многодетные семьи лишь четверть опрошенных, еще 22% связывают свою оценку с ответственностью родителей и 15% негативно оценивают такую модель семьи, а 8% опрашиваемых жаль родителей и детей из многодетных семей. “Отношение же населения к таким семьям очень сильно изменяется в соответствии с количеством детей. Скажем, негативно относятся к семьям с тремя детьми лишь 3% опрошенных, а к семьям с девятью детьми – треть всех респондентов”, – говорит Э.ЛИБАНОВА.

По ее мнению, в украинском обществе бытует порочно сформированное представление, что девять и более детей имеют люди, которые безответственно относятся к своим родительским обязанностям. “В действительности же многодетные семьи не являются асоциальными. К многодетности побуждают религиозные убеждения, а общество это не воспринимает и не хочет воспринимать", – считает Э.ЛИБАНОВА.