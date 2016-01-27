В прокуратуре заявили, что адвокат российского спецназовца Ерофеева не явилась на допрос

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Напоминается, что сегодня Голосеевский районный суд столицы перенес рассмотрение уголовного производства в отношении военнослужащих вооруженных сил России Ерофеева и Александра Александрова в связи с тем, что адвоката Соколовскую вызвали на допрос в прокуратуру Киевской области.

Как отметили в ведомстве, на 10.00, что было обозначено в повестке, которую Соколовская получила (о чем свидетельствует публикация на ее собственной странице в социальной сети), для проведения следственных действий в прокуратуру Киевской области не явилась. О причинах неявки следователю и прокурору она не сообщила.

Лишь впоследствии, через 2,5 часа, а именно в 12.30, Соколовская пришла в прокуратуру Киевской области.

«Следовательно, Соколовская не присутствовала в 10.00 ни на допросе в прокуратуре области, ни на судебном заседании, которое было назначено на 10 часов 30 минут», - подчеркнули в прокуратуре.

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Напоминается, что Соколовская была вызвана в прокуратуру Киевской области в связи с проведением досудебного расследования по уголовному производству по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре подчеркнули, что это уголовное производство, внесенное в ЕРДР 9 июля 2015 г., никоим образом не касается ее профессиональной деятельности и не связано с ее защитой российских спецназовцев.