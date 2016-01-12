Суд завтра продолжит допрос свидетелей по делу российских ГРУшников Ерофеева и Александрова

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня после завершения допроса очередного свидетеля - офицера Вооруженных Сил Украины Богдана Козачека - объявил в судебном процессе судья Николай Дидык.

В ходе допроса свидетель рассказал, что за несколько дней до нападения (16 мая 2015 года — УНИАН) на украинский блокпост, к нему от местных источников поступила информация, что на территорию Луганска прибыло подразделение военных в экипировке, которая отличается от формы местных боевиков, и имеет при себе другое оружие.

По словам свидетеля, 16 мая около 13 часов ему сообщили с наблюдательного поста, что в направлении района, где располагается украинский блокпост, прибыли два автомобиля КамАЗ и “Урал”, из которых выгрузились примерно 15-20 человек, одетых в нехарактерную для украинских Вооруженных Сил форму.

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Позже, как отметил Козачек, поступило сообщение о вооруженном нападении на украинское подразделение, в результате чего он в составе боевой группы, в которую входил полковник Виктор Николюк, выдвинулся на усиление взводного опорного пункта, на который было совершено нападение. Продолжая свой рассказ, свидетель отметил, что во время преследования диверсионно-разведывательной группы противника по украинским военным был открыт огонь из бесшумного оружия.

Позже по местности, на которой завязался бой, был открыт минометный огонь, в результате которого двое украинских военных были ранены, из-за чего было принято решение прекратить преследование противника, оказать пострадавшим помощь и осуществить их эвакуацию.

Во время перекрестного допроса свидетеля, адвокат Ерофеева Оксана Соколовская обратилась к суду с ходатайством, чтобы суд не принимал во внимание показания свидетеля в части его ссылки на слова третьих лиц, как доказательства.

В свою очередь суд отметил, что оценка всем доказательствам будет дана в совещательной комнате во время вынесения приговора подсудимым.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.

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Он отметил, что эти российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины.

Матиос также сказал, что прокуратура будет просить суд максимального наказания для российских спецназовцев.