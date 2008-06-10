Катеринчук опроверг, что депутатов закрыли в офисе намеренно

Народный депутат, лидер блока своего имени на выборах в Киевсовет Николай КАТЕРИНЧУК опровергает, что депутатов городского совета его политической силы закрыли в офисе преднамеренно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам в ответ на просьбу разъяснить ситуацию с задержкой прихода депутатов фракции его блока на заседание сессии Киевсовета.

«Двери внезапно сломались… Сломались, как только они зашли, и через полчаса поняли, что выйти оттуда не смогут без помощи», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

По его информации, это происходило в офисе Европейской партии.

Н.КАТЕРИНЧУК сообщил, что подъехали пожарные и милиция. Депутатам предлагали спуститься со второго этажа офиса по пожарной лестнице, но они отказались. Затем при помощи домкрата сломали двери. «Таким образом, они ушли в свободное плавание. Думаю, что оно будет недолгим», - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

По его словам, сегодня даже техника была против того, чтобы депутаты, которые представляют его блок, принимали участие в голосовании за избрание Олеся ДОВГОГО секретарем Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, сегодня на втором заседании новоизбранной сессии Киевсовета мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ объявлял перерыв в работе Киевсовета на 30 минут в связи с тем, что депутаты от Блока Катеринчука отсутствовали на сессии. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что депутаты указанного блока не могут прийти на заседание сессии, поскольку депутат Верховной Рады закрыл их в каком-то помещении.

Как сообщал УНИАН, сегодня О.ДОВГИЙ был избран заместителем Киевского городского председателя - секретарем Киевсовета VI созыва. За его избрание проголосовали 62 депутата, среди которых трое от Блока Николая Катеринчука: Б.ГАВРИЛЕНКО, Р.ЯРОШЕНКО и П.ТЕСЛЕНКО