Адвокат Савченко считает возможным ее обмен на задержанных в Украине двух российских ГРУшников
Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин считает возможным ее обмен на задержанных в Украине двух российских ГРУшников.
Об этом он сказал в интервью Deutsche welle.
Отвечая на вопрос, каковы перспективы обмена Савченко на Евгения Ерофеева и Александра Александрова, Фейгин ответил: «Я думаю, их и поменяют. Во-первых, уже есть такая практика. Вы видели, что Старкова, офицера российской армии, задержанного на территории Украины и осужденного на 14 лет, обменяли на "Рахмана" (Андрея Гречанова, офицера Вооруженных сил Украины). То есть, сам по себе такой механизм возможен».
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По словам Фейгина, процессуальные возможности для этого тоже имеются. «Европейская конвенция о выдаче позволяет после вынесения приговора отправить Савченко отбывать наказание в Украину, а Ерофеева и Александрова (если они будут осуждены судом в Украине) - по запросу Москвы в Россию. Это возможный механизм обмена. Никаких препятствий для этого нет», - добавил адвокат.
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Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух сотрудников российского телевидения, а также в покушении на убийство группы сепаратистов и незаконном пересечении российской границы.
Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен сепаратисты, которые затем насильно переправили ее в Россию.
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На днях в интервью российским СМИ представитель Следственного комитета России Владимир Маркин предположил, что приговор Савченко могут вынести до конца этого года, и вердикт будет суровым.