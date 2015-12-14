Адвокат Савченко считает возможным ее обмен на задержанных в Украине двух российских ГРУшников

Об этом он сказал в интервью Deutsche welle.

Отвечая на вопрос, каковы перспективы обмена Савченко на Евгения Ерофеева и Александра Александрова, Фейгин ответил: «Я думаю, их и поменяют. Во-первых, уже есть такая практика. Вы видели, что Старкова, офицера российской армии, задержанного на территории Украины и осужденного на 14 лет, обменяли на "Рахмана" (Андрея Гречанова, офицера Вооруженных сил Украины). То есть, сам по себе такой механизм возможен».

Читайте такжеОтличить вооруженных людей от мирных за 2,6 км: адвокат Савченко просит провести следственный эксперимент

По словам Фейгина, процессуальные возможности для этого тоже имеются. «Европейская конвенция о выдаче позволяет после вынесения приговора отправить Савченко отбывать наказание в Украину, а Ерофеева и Александрова (если они будут осуждены судом в Украине) - по запросу Москвы в Россию. Это возможный механизм обмена. Никаких препятствий для этого нет», - добавил адвокат.

Читайте такжеСуд отказался приобщать к делу список пленных "ЛНР", в котором есть Савченко

Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух сотрудников российского телевидения, а также в покушении на убийство группы сепаратистов и незаконном пересечении российской границы.

Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен сепаратисты, которые затем насильно переправили ее в Россию.

Читайте такжеСавченко намерена объявить сухую голодовку после приговора

На днях в интервью российским СМИ представитель Следственного комитета России Владимир Маркин предположил, что приговор Савченко могут вынести до конца этого года, и вердикт будет суровым.