Следком РФ допустил оглашение "сурового" приговора Савченко до конца года

Об этом в эфире радиостанции «Вести-FM» сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Он напомнил, что дело Савченко слушается в Донецком суде Ростовской области. «Рассмотрение ее дела находится в завершающей стадии. Думаю, до конца года состоится приговор. И мне что-то подсказывает, что он будет суровым», - сказал Маркин (цитата ТАСС), напомнив, что по российскому законодательству Савченко обвиняется в тяжких преступлениях, в том числе в причастности к убийству.

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Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

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26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.