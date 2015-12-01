Более половины украинцев уверены, что во время военной угрозы стоит рассчитывать только на себя - опрос

53% украинцев считают, что во время военной угрозы следует рассчитывать только на себя.

Такие данные опроса, проведенного Центром Разумкова с 6 по 23 ноября 2015 года, сегодня обнародовал на брифинге содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Алексей Мельник.

Он отметил, что так считает большинство опрошенных во всех регионах Украины.

В то же время 15,8% опрошенных полагаются, прежде всего, на помощь стран ЕС и НАТО, 11,6% - на широкую международную помощь.

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30,5% респондентов считают, что безопасность государства в наибольшей степени должна обеспечивать мощная, хорошо вооруженная армия, а 26,3% придерживаются мнения, что это должна быть миролюбивая, эффективная внешняя политика . В то же время 20,7% считают, что необходимо вступить в НАТО.

Стратегическими союзниками Украины респонденты называли США (39,1%), Польшу (34.2%), Германию (24%), страны Балтии (24%), Канаду (20,7%).

Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко отметил, что опрос проводился еще до того, как Турция сбила военный самолет России. Он не исключил, что если бы опрос проводился сейчас, то, несмотря на то оживление, которое вызвала эта новость в украинском обществе, сторонников Турции как союзника было бы значительно больше чем 3,6%.

По словам Быченко, в 2012 году стратегическими союзниками Украины чаще называли Россию (0,2%), Беларусь (25,9%), а сейчас так считает лишь соответственно 5,9% и 11,9%.

Опрошено 2008 респондентов во всех регионах, кроме оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.