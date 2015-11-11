Порошенко напомнил, что военные на Донбассе могут дать отпор врагу в случае угрозы их жизни

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что, несмотря на перемирие, ситуация на востоке Украины сейчас имеет устойчивую тенденцию к обострению.

Об этом глава государства заявил, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны, информирует президентская пресс-служба.

«Эти попытки сорвать Минские договоренности - не просто провоцируя украинских военных диверсионными действиями, не просто обстрелами наших территорий из оружия, которое должно было давно быть отведено, не просто недопуском Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ как в места наблюдения, так и в места отвода боевой техники, недопуск в не контролируемый Украиной участок украинско-российской границы, свидетельствует о том, что риски и угрозы национальной безопасности, суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины остаются чрезвычайно высокими", - добавил Порошенко.

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Президент также сообщил, что военнослужащие, которые несут службу на Востоке, имеют приказ давать отпор врагу в случае угрозы их жизни.

«Украинские военные имеют твердый приказ в условиях, когда создается опасность для их жизни, в условиях, когда они являются объектом нападения, в условиях крайней необходимости открывать огонь на поражение. Мы не допустим, чтобы враг смог застать нас врасплох», - констатировал глава государства.

В то же время Порошенко подчеркнул, что это лишь оборонительные действия и, несмотря на провокации пророссийских боевиков, которые к ним побуждают, Украина неукоснительно выполняет договоренности ради установления мира.