На выборах в Киевсовет посчитали результаты с 777 участков

По данным обработки протоколов с 777 избирательных участков Блок Леонида Черновецкого на выборах в Киевсовет набирает 30,03% голосов, БЮТ – 22,49%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия в 21.00.

По этим данным, Блок Кличко набирает 10,49% голосов избирателей, Блок Литвина – 8,010%, “Общественный актив Киева“ - 5,79%, Партия регионов – 4,02%. Также 3% барьер преодолевает Блок Катеринчука, который получил 3,40%.

Другие партии и блоки, по данным проработки протоколов из 777 участков, набирают меньше 3%.

Всего на досрочных выборах в Киеве работали 1026 участков.