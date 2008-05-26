Луценко: у милиции к социологам претензий нет

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что возглавляемое им ведомство оценивает ход голосования на выборах Киевского мэра как «в целом, нормальный».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после голосования на киевском избирательном участке №101/10, которая находится в гимназии №153.

«МВД оценивает эти выборы как, в целом, нормально», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он выразил мнение, что «наибольшей угрозой (для результатов выборов - УНИАН) является низкая явка избирателей».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что на данное время сотрудниками милиции зафиксировано 27 заявлений граждан о нарушениях избирательного законодательства. По его словам, эти заявления, среди которых 7 касаются попыток подкупа избирателей, проверяются.

Кроме того, министр заметил, что среди зафиксированных нарушений также имели место два факта, когда два человека уничтожили свои бюллетени, «а остальные заявления носят не такой глобальный характер».

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что на данное время в милиции «нет информации и доказательств того, что социологи каким-то образом влияют на избирательный процесс».

Как сообщал УНИАН, участники выборов в Киеве, в частности БЮТ, заявляли о подкупе избирателей под видом псевдосоциологических опросов.