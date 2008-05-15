Одесский припортовый Портнов может продать россиянам

На сегодняшний день три компании прошли квалификационный отбор и допущены к участию в приватизационном конкурсе по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Об этом сообщил УНИАН назначенный правительством на должность и.о. председателя Фонда государственного имущества Андрей ПОРТНОВ.

По его информации, одна из допущенных к участию в конкурсе компаний российская, вторая – эстонская, третья – украинская. При этом он не уточнил названия компаний.

Всего, по словам А.ПОРТНОВА, заявки на участие в конкурсе по ОПЗ подали четыре компании, однако залог внесли только три из них. Он также отметил, что конкурс с использованием открытого предложения цены, как и было объявлено ранее, будет проведен 20 мая в Кабинете министров.

По словам А.ПОРТНОВА, «активный интерес инвесторов к Одесскому припортовому заводу еще раз подтверждает, что Украина сегодня продолжает оставаться инвестиционно привлекательным государством».

Как сообщалось, 11 февраля 2008 г. Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставлялся на конкурс, - 3 млрд. грн. Дата проведения конкурса - 20 мая.

15 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил распоряжение Кабмина от 11 февраля 2008 года об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОПЗ.

25 апреля представленный премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО коллективу ФГИУ как и.о. председателя Фонда А.ПОРТНОВ сообщил, что Окружной административный суд Киева 24 апреля принял решение об остановке приказов В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о приостановке приватизации Одесского припортового завода.

В.ЮЩЕНКО повторно остановил действие распоряжения Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИУ и о проведении конкурса по продаже ОПЗ.

После этого премьер Ю.ТИМОШЕНКО поручила А.ПОРТНОВУ не выполнять указы Президента от 25 апреля относительно руководства Фонда госимущества и приостановки конкурса по приватизации Одесского припортового завода.

5 мая Одесский областной хозяйственный суд своим определением запретил осуществлять какие-либо действия по продаже ОПЗ.

А.ПОРТНОВ тогда заявил, что данное судебное определение будет обжаловано.

В Антимонопольный комитет поступило 12 заявлений на право покупки ОПЗ, в частности от компаний Orascom (Египет), Yara International (Норвегия), АО “Нитроферт” (Эстония), ООО “Девятый элемент”, ООО “Азот-Сервис”, ОАО “Еврохим”, ОАО “Акрон” (все — Россия). Заявки направили также украинские компании ОАО “Азот” и ОАО “Укринвест”, ОАО “Днипроазот”, ООО “Нефтехимимпекс”, ООО “Нортима”.