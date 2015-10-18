Пострадавшие пассажиры катера "Иволга" рассказали подробности трагедии

Пострадавшие пассажиры катера "Иволга" в больнице рассказали журналистам о том, что произошло на воде, сообщает ТСН.ua.

"Мы непонятным образом перевернулись. Был большой шторм, мы уже возвращались в порт и он просто перевернулся", - рассказывает один из потерпевших.

Другой мужчина, которому удалось спастись, рассказал, что людей, которые пытались цепляться за перевернутый корпус судна, просто смывало волнами.

"Волна увеличилась, боковой удар и она перевернула все. Пузом вверх всплыл. Как могли карабкались вверх, но с корпуса начало смывать, волны увеличились и кого куда пораскидывало", - рассказывает один из потерпевших.

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Как сообщал УНИАН, авария катера "Иволга" произошла 17 октября около 15:30 в Затоке Одесской области. По данным Министерства инфраструктуры погибли 14 из 36 пассажиров. Все погибшие опознаны.

Причиной аварии судна могут быть шторм и перегруженность судна. Капитан затонувшего в Затоке катера задержан. По факту аварии открыто уголовное дело.

18 октября в Одесской области объявлен траурным днем.