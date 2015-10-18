Капитан затонувшего в Затоке катера задержан

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора, прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе, передает корреспондент телеканала "112 Украина".

Сегодня в Затоке перевернулся и затонул пассажирский катер "Иволга". Спасатели нашли 12 тел погибших, еще коло 20 пострадали. Всего на катере могли находиться от 32 до 39 человек. На данный момент опознаны тела трех погибших.

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По предварительным данным, причиной крушения катера мог стать шторм.

Местные СМИ сообщают, что Затонувший катер был частным плавсредством. В момент крушения он был перегружен. Перевернулся примерно в километре от берега. Поиски людей на месте крушения катера продолжаются.