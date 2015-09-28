В Запорожье СБУ выявила сеть информаторов так называемой "ДНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в Запорожской области, сеть из трех информаторов была создана "Министерством госбезопасности ДНР" по заданию представителей Российской Федерации в мае 2015 года.

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"За материальное вознаграждение информаторы собирали и передавали террористам информацию о перемещении, дислокации, вооружении и численности подразделений ВСУ, задействованных в АТО, а также выполняли другие поручения относительно получения разведданных военного характера. Координацию информаторов осуществлял бывший житель Бердянского района - боевик "ДНР", - сообщили в пресс-центре.

С соблюдением правил конспирации данная информация, а также данные о социально-политической ситуации в Бердянске и Бердянском районе передавались боевикам через сеть Интернет и посредством мобильной связи.

На сегодня преступная деятельность сети информаторов СБУ прекращена - последний информатор был обнаружен 27 сентября.

Действия информаторов квалифицированы как совершение преступления, предусмотренного ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.