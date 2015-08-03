На Луганщине задержали агента "спецслужбы" террористов
В Луганской области Служба безопасности Украины задержала члена агентурной сети террористов "МГБ ЛНР", который снабжал боевиков информацией об украинских военных.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, житель Станично-Луганского района было завербовано террористом МГБ ЛНР" по прозвищу "Светоч" для обеспечения разведывательной информацией артиллерии боевиков.
"Информатор собирал и передавал данные о дислокации и перемещении украинских подразделений, видах вооружения, транспортные средства и тому подобное. Боевики использовали эти сведения для корректировки огня и организации оборонительных мероприятий против сил антитеррористической операции", - отмечается в сообщении.
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По данным СБУ, агент сотрудничал с сепаратистской "спецслужбой" на платной основе. Деньги кураторы передавали через его жену – чиновницу одного из "министерств" псевдореспублики.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Судебного приговора информатор террористов будет ждать под стражей, подчеркнули в СБУ.