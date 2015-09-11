В СБУ сообщили о предотвращении убийства Авакова

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, в результате спецоперации правоохранители разоблачили преступную группу, которая готовила убийства высокопоставленных чиновников милиции, народного депутата, волонтеров и бизнесменов.

В Харькове сегодня задержан один из организаторов группы – руководитель батальона «Слобожанщина».

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Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (заказное убийство), проводятся обыски по местам дислокации подразделения подозреваемого и по месту его жительства.

Как сообщил УНИАН информированный источник в органах прокуратуры, задержанным является капитан милиции. В настоящее время принимаются меры по задержанию еще одного члена группировки. Также собеседник агентства сообщил, что кроме Авакова злоумышленники намеревались ликвидировать народного депутата, командира батальона «Азов» Андрея Билецкого.