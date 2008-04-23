Черновецкий разрешил всем свободно пользоваться туалетами в ресторанах

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о введении в столице бесплатного и свободного пользования жителями и гостями города туалетами в заведениях общественного питания.

Распоряжение вступило в действие 20 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Согласно документу, Главное управление по вопросам торговли и быта КГГА совместно с городской санитарно-эпидемиологической станцией и районными администрациями будет осуществлять постоянный контроль за выполнением распоряжения и в случае его нарушения будет отзывать выданные разрешения на функционирование объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров и т.п.).

Информационно-справочная служба «Call-центр», в свою очередь, оперативно будет реагировать на все обращения граждан в связи с невыполнением распоряжения о свободном доступе граждан к туалетам заведений общественного питания.