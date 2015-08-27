Советник Авакова обнародовал имена 12 украинцев, которых сегодня освободили из плена боевиков
21:59, 27 августа 2015Общество
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Советник министра внутренних дел народный депутат Антон Геращенко опубликовал имена всех освобожденных из плена боевиков украинцев.
REUTERS
Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.
"Список украинских граждан освобожденных сегодня из плена: Скачков А.О, Гринюх, Ткачук, Бретоусов С.Н., Васильков В.В., Цимбалюк А.П., Телишевский А.Ю., Кузьмич С.В., Кичко Д.А., Козырь А.А., Тимофеев А.В., Люлевич М.В.", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, из плена боевиков освобождены 12 человек.
Радость и горе сегодняшнего дня...В прошлый понедельник я был в Одессе на презентации новой патрульной полиции. Пос...Posted by Антон Геращенко on 27 августа 2015 г.
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