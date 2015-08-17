Задержанные на Донбассе российские спецназовцы не жалуются на условия содержания - Лутковская

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, сообщили УНИАН в ее пресс-службе.

В частности, как отмечается в сообщении, Лутковская сегодня по просьбе уполномоченного по правам человека в РФ Эллы Памфиловой лично посетила в следственном изоляторе задержанных в районе города Счастье Луганской области Александрова и Ерофеева.

«Общение с задержанными происходило с глазу на глаз, без присутствия администрации учреждения. Задержанные не выразили жалоб на условия содержания, качество оказания медицинских услуг, отношение к ним персонала», - говорится в сообщении.

Как отметила Лутковская, один из задержанных ранее жаловался на чрезмерное внимание со стороны представителей СМИ и высказывал пожелания в ограничении такого общения. Указанное пожелание было удовлетворено администрацией учреждения, сказала омбудсмен.

Во время личной беседы задержанные россияне сообщили Лутковской о том, что во время пребывания в следственном изоляторе у них состоялась встреча с консулом Российской Федерации в Украине.

Задержанные указали, что право на защиту у них обеспечено в полном объеме и через адвокатов они имеют возможность общаться с родными и близкими, отметила омбудсмен.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщила, что в обеих камерах есть телевизоры, которые задержанным были переданы через адвокатов, поэтому у них есть возможность просматривать развлекательные и новостные передачи. На ее вопрос, понимают ли они содержание передач, ведь трансляция идет на украинском языке, один из задержанных отметил, что, по его мнению, он уже достаточно свободно владеет украинским языком, сказали в пресс-службе.

Среди пожеланий, которые задержанные, в том числе, просили Лутковскую передать омбудсману в РФ – это уделять больше внимания задержанным гражданам Украины, которые находятся в местах лишения свободы на территории Российской Федерации.

В свою очередь Лутковская выразила просьбу к уполномоченному по правам человека в РФ Памфиловой лично посетить задержанных украинских граждан, которые находятся в местах несвободы в РФ, а именно: Николая Карпюка и журналиста Станислава Клиха. Также украинский омбудсмен просит Памфилову способствовать в обеспечении доступа представителей украинского консульства к гражданам Украины, которые находятся в местах лишения свободы, тем самым реализуя право на консульскую помощь. Сегодня по неизвестным причинам представители украинского консульства ни разу не смогли посетить многих задержанных украинских граждан.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержалив зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова.

Их перевезли в военный госпиталь в Киеве, где оказали медицинскую помощь. 29 июля Ерофеев и Александров были переведены в СИЗО.