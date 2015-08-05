В ГПУ назвали статью обвинения, которую предъявят российским ГРУшникам

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генерального прокуратора Украины, главный военный прокурор Анатолий Матиос, пишет Новое время.

"Вследствие воплощения преступного плана гибридной войны на единый умысел были направлены как действия Вооруженных сил РФ, совершенные в прошлом году, так и действия представителей Вооруженных сил РФ Александрова и Ерофеева. Здесь единый умысел", - сказал Матиос.

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Кроме того, он добавил, что "в отношении них обвинительные акты будут точно направлены в суд, и им также будет инкриминировано и объявлено о подозрении в ст. 437 за участие в развязывании агрессивной войны и военного конфликта".

Таким образом, Матиос дал понять, что не идет речь о возможности обмена этих российских военнослужащих.

Согласно Уголовному кодексу Украины, российским ГРУшникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Как изветсно, 17 мая спецназовцы ГРУ Александр Александров и Евгений Ерофеев были задержаны после неудачной попытки атаковать бойцов АТО близ Счастья.

Министерство обороны России, которая отрицает очевидный факт вторжения своих войск в Донбасс, официально отказалось от Александрова и Ерофеева.