Новая патрульная полиция выйдет на улицы Хмельницкого в декабре

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что новая патрульная полиция появится на улицах Хмельницкого в начале декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сообщил сегодня во время официального открытия конкурсного набора в патрульную полицию в Хмельницком.

Яценюк напомнил, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о патрульной полиции. На очереди глава государства должен подписать еще несколько законов, которые касаются правоохранительной системы Украины.

По словам Яценюка, заработная плата новых полицейских в Хмельницком будет от 8 до 10 тысяч гривен. Премьер также отметил, что 80% киевлян гордятся новой работой полиции и выразил надежду, что этот процент не будет ниже и в Хмельницком.

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По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, за два часа приема документов в новую полицию подали заявки 260 человек.

Министр отметил, что конкурс на одно место в Хмельницком примерно будет составлять 10 кандидатов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Хмельницком стартовал конкурсный набор кандидатов в новую патрульную полицию. Набор продлится до 21 августа. Всего в патрульную полицию Хмельницкого планируется набрать 250 человек.