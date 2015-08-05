Большинство украинцев считает новую патрульную полицию эффективной - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса TNS On-line Track за июль 2015 года, передает ТСН.

Согласно результатам опроса, 16% респондентов отмечают, что в городе стало больше порядка, а 32% считают, что полиция эффективна, однако не может полностью реализоваться.

Лишь 9% респондентов считают, что служба неэффективна и все остается, как раньше, а 4% утверждают, что все становится еще хуже.

Читайте такжеКиевская патрульная полиция в виде инфографики показала свое отличие от милиции

Отметим, что среди жителей Киева больше тех, кто считает, что новая полиция - более эффективная служба (73%), а 44% жителей столицы считают, что полиция не может полностью реализоваться.

Восток Украины наиболее пессимистично оценивает введение новой полиции: 18% считают, что служба неэффективна.

Как сообщал УНИАН, 4 августа президент Украины Петр Порошенко подписал закон о полиции.