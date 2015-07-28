Адвокат анонсировал возможный позитивный поворот в деле Савченко

Адвокат народного депутата Украины Надежды Савченко Илья Новиков заявляет о том, что в ближайшие сутки в деле его подзащитной может произойти позитивное изменение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Новиков заявил сегодня во время брифинга.

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«Пока я сюда летел, мы получили новость, на которую я уже и не надеялся. Возможно, что в ближайшие сутки в деле Савченко будет положительное изменение, которое сейчас находится в компетенции ГПУ. Я пока не могу говорить о чем идет речь, но если так произойдет, то возможно завтра или сегодня вечером у нас будет новое основание обсудить новый поворот», - сказал он.

Новиков также отметил, что не может рассказать подробности, поскольку это пока конфиденциальная информация.

«Я не могу ее открывать. Она вряд ли повлияет на приговор суда, но она очень сильно может повлиять на восприятие этого приговора в мире, чего мы и добиваемся», - резюмировал он.

Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

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Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Дело направлено для рассмотрения по сути в Донецкий горсуд Ростовской области.

16 июля Савченко обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой перенести рассмотрение ее дела из суда Донецка. Савченко отметила, что проведение суда в непосредственной близости к зоне конфликта на Донбассе опасно для неё, её адвокатов и семьи.

Донецкий городской суд Ростовской области России 30 июля начнет рассматривать дело Савченко.