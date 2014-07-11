В Киеве пикетировали ряд посольств с требованием давить на Россию в деле Савченко

Активисты встретились с автомобилистами на Михайловской площади столицы и поехали к посольствам Франции, Германии, представительству ЕС и консульства России требовать освобождения украинских граждан, передает Радио Свобода.

По словам активиста «Автодозора» Глеба Лисовского, вопрос об освобождении Савченко, пока она была в Украине, затянули. «Теперь надеемся, что Министерство иностранных дел приложит максимум усилий для освобождения этой героической женщины», - добавил активист.

По информации представительницы «Евромайдан SOS» Марии Томак, сейчас незаконно удерживаются в Москве не только Надежда Савченко и крымские активисты Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Черний, а и в Курской области двое львовян в центре для нелегальных мигрантов.

Во французском посольстве протестующих встретила первый секретарь Жюли Фор, которая заверила, что диппредставительство следит за ситуацией и ждет результатов проверки фактов для оценки ситуации.

Ранее украинский омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что добивается от российской стороны позволить ей увидеть Надежду Савченко.

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По решению российского суда, украинская летчица находится под стражей в Воронеже до 30 августа. Ее обвиняют в причастности к убийству российских журналистов с ВГТРК под Луганском. Как говорят российские следователи, украинскую летчицу задержали после того, как она въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко захватили в заложники боевики на Донбассе и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.