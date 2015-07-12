Бойцы "Правого сектора" в Мукачево не получали приказа сдаться или сложить оружие - пресс-секретарь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский.

"Указа сдавать оружие или сдаваться от проводника "Правого сектора" Дмитрия Яроша не поступало", - сказал Скоропадский.

Он напомнил, что Ярош, а также командир ДУК «ПС» Андрей Стемпицкий и руководитель партии Андрей Тарасенко отправились в Закарпатскую область. "Они сейчас, часть из них и другие активисты поехали туда, где находятся наши бойцы... Часть сейчас находятся в Мукачево и пытаются решить эту ситуацию", - сказал Скоропадский.

Читайте такжеЯрош призвал арестовать виновных в стрельбе и освободить АваковаКак сообщал УНИАН, 11 июля в Мукачево возникла перестрелка. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между «Правым сектором» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

По данным Управления здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации, во время перестрелки в Мукачево пострадали 11 человек.

Генеральный прокурор Виктор Шокин создал совместную следственно-оперативную группу для расследования событий в Мукачево, до которой вошли представители Генпрокуратуры, СБУ и МВД.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.