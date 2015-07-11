В Мукачево в результате перестрелки пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих - ОГА

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре управления здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации.

В сообщении со ссылкой на заместителя главного врача Мукачевской ЦРБ Мирослав Гавришко указано, что сейчас в медицинском учреждении находится семеро пострадавших в результате перестрелки: один – охранник, один – криминалист, двое бойцов роты спецназа и трое случайных прохожих.

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Наиболее сложные ранения, по данным врачей, у охранника, который получил огнестрельное ранение головы.

"За его жизнь сейчас борется бригада нейрохирургов, которая приехала в Мукачево из областного нейроцентра", - добавили в пресс-центре управления здравоохранения.

Еще один пострадавший - командир роты спецназначения отправлен в отделение ожоговой и реконструктивной микрохирургии Закарпатской областной клинической больницы им. Новака, в Ужгороде.

В пресс-центре также добавили, что, по информации областного главка милиции, еще один милиционер с ранением отправлен в клинику УМВД в Ужгороде.

В общем, по уточненным данным, в результате перестрелки в Мукачево пострадали девять человек.

Как сообщал УНИАН, ранее МВД заявило о семерых раненых во время перестрелки в Мукачево - троих работников милиции и четверых гражданских лиц.