В Мукачево в результате перестрелки пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих - ОГА
В Мукачево в результате сегодняшней перестрелки пострадали девять человек.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре управления здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации.
В сообщении со ссылкой на заместителя главного врача Мукачевской ЦРБ Мирослав Гавришко указано, что сейчас в медицинском учреждении находится семеро пострадавших в результате перестрелки: один – охранник, один – криминалист, двое бойцов роты спецназа и трое случайных прохожих.
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Наиболее сложные ранения, по данным врачей, у охранника, который получил огнестрельное ранение головы.
"За его жизнь сейчас борется бригада нейрохирургов, которая приехала в Мукачево из областного нейроцентра", - добавили в пресс-центре управления здравоохранения.
Еще один пострадавший - командир роты спецназначения отправлен в отделение ожоговой и реконструктивной микрохирургии Закарпатской областной клинической больницы им. Новака, в Ужгороде.
В пресс-центре также добавили, что, по информации областного главка милиции, еще один милиционер с ранением отправлен в клинику УМВД в Ужгороде.
В общем, по уточненным данным, в результате перестрелки в Мукачево пострадали девять человек.
Как сообщал УНИАН, ранее МВД заявило о семерых раненых во время перестрелки в Мукачево - троих работников милиции и четверых гражданских лиц.