Геращенко: В перестрелке в Мукачево убиты трое нападавших, есть раненые среди милиционеров и гражданских

Причиной нападения мог быть передел сфер влияния, написал в Facebook депутат Верховной Рады, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Группа вооруженных лиц численностью 15 – 20 человек приехала на объект, к которому был причастен народный депутат Украины, имеющий за плечами плачевный опыт 90-х годов, – Михаил Ланьо", – отметил Геращенко.

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"На место конфликта прибыли наряды милиции, по которым нападавшие открыли огонь из стрелкового оружия и выпустили несколько гранат из гранатометов. Выстрелами из гранатометов нападавшие уничтожили два милицейские автомобиля", – сообщил советник министра.

По словам Геращенко, остальные нападающие заблокированы в лесопосадке, им предложено сложить оружие и сдаться.

Как сообщал УНИАН, о спецоперации по блокированию, разоружению и задержанию банды, которая в субботу совершила нападение на гражданский объект в Мукачево и сообщил сам министр Арсен Аваков.

Напомним, в субботу, 11 июля, в Мукачево произошла перестрелка.