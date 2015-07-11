Бандиты в Мукачево окружены, им предложено сдаться - Аваков

Как сообщает на странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков, применив гранатометы, бандиты уничтожили два милицейских авто, ранили четырех гражданских лиц и трех сотрудников милиции. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Один пострадавший и один правоохранитель находится в тяжелом состоянии.

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"В настоящее время группировка окружена; бандитам предложено сдаться. В случае отказа по отношению к преступникам, согласно действующему законодательству, будет применена сила", - сообщил Аваков.

Как сообщает местное издание KarpatNews и очевидцы в соцсетях, в Мукачево заблокирован один из подъездов к городу. Вооруженные люди вели огонь из стрелкового оружия, есть погибшие и раненые.

По словам очевидцев, "сначала жители города над Латорицей увидели колонну из 7-ми джипов с символикой "Правого сектора", которые в полной боевой комплектации (с автоматами, прикрепленными к автомобилям пулеметами и другим военным снаряжением) ездили по Мукачево".

"Впоследствии очевидцы сообщили, что слышали стрельбу неподалеку от речного моста. По предварительной информации, те же правосекторовцы стреляли в спортивном комплексе "Красный Дракон". В ходе перестрелки были убиты двое молодых гражданских людей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево произошла перестрелка, в ходе которой ранения получили 8 человек.