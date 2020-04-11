Роженица в Житомире родила двойню, но домой забрала только сына (видео)
21:59, 11 апреля 2020Общество
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Мать новорожденных решила разлучить двойняшек.
Роженица в Житомире родила двойню, но домой забрала только сына
В Житомире женщина родила двойню - мальчика и девочку. Но домой из роддома вернулась лишь с одним ребенком.
Забрала сына, а дочь оставила в больнице. Почему женщина так поступила, говорится в сюжете ТСН.
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У женщины уже есть двое старших детей. В этот раз она родила двойню. Оказалось, что у новорожденной девочки - порок сердца. Малышка нуждается в операции. По словам матери, у них нет на это денег.
Как сообщал ранее УНИАН, за последние 5 лет количество новорожденных в городе Киеве уменьшилось почти на 19%. Так, количество многоплодных родов в Киеве также уменьшается. Если в 2015 году произошло 834 таких родов, то в 2019 году - 726 (721 двойня и 5 троен).
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