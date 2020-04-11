Роженица в Житомире родила двойню, но домой забрала только сына (видео)

Мать новорожденных решила разлучить двойняшек.

В Житомире женщина родила двойню - мальчика и девочку. Но домой из роддома вернулась лишь с одним ребенком.

Забрала сына, а дочь оставила в больнице. Почему женщина так поступила, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЭкстремальные роды на Херсонщине: 17-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете (видео)

У женщины уже есть двое старших детей. В этот раз она родила двойню. Оказалось, что у новорожденной девочки - порок сердца. Малышка нуждается в операции. По словам матери, у них нет на это денег.

Как сообщал ранее УНИАН, за последние 5 лет количество новорожденных в городе Киеве уменьшилось почти на 19%. Так, количество многоплодных родов в Киеве также уменьшается. Если в 2015 году произошло 834 таких родов, то в 2019 году - 726 (721 двойня и 5 троен).