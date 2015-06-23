На оккупированном Донбассе появился дефицит дешевых украинских продуктов - исследование

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила научный сотрудник Киевского международного института социологии Дарья Пирогова в ходе презентации обновленной карты потребностей в гуманитарной помощи жителей Донецкой и Луганской областей, которое проводилось по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По ее словам, респонденты опроса жаловались на нехватку дешевых украинских товаров.

«На территориях, неподконтрольных Украине, на прилавках появилось много товаров из России и Беларуси. В основном, продукты доступны. Цены остаются высокими, а доходы низкие и нестабильные, поэтому покупательская способность низкая. Остается зависимость от гуманитарной помощи. В дефиците свежее мясо, рыба, молочные продукты», -отметила эксперт.

По словам Пироговой, в июне ситуация с продуктами улучшилась по сравнению с декабрем-мартом.

«Начиная с декабря, уменьшилась потребность в большинстве продуктов длительного хранения, но возросла нехватка в свежих овощах и фруктах. Растительное масло, крупы и консервы – самые востребованные продукты», - сказала Пирогова.

Она также подчеркнула, что на оккупированных территориях остаются в дефиците лекарства, в частности сердечно-сосудистые, гипотензивные и успокоительные.

«Ситуация с медикаментами стабильно тяжелая. Цены высокие, соответственно, потребность в бесплатных лекарствах остается. С доступом к медицинским услугам особых проблем нет. Возвращаются врачи, которые раньше уехали с оккупированных территорий. Обеспечение медикаментами больниц в больших городах ситуация лучше, чем в малых», - сказала Пирогова.

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Также увеличилась потребность в бытовых товарах – моющих, стиральных средствах, мыле и шампунях.

«Бытовую химию «с рук» дешевле перепродают люди, которые покупают ее на украинских территориях, где цены ниже. В небольших городах есть трудности с покупкой средств гигиены: памперсов, гигиенических тампонов. Есть потребность в стройматериалах, так как они стоят дорого и не во всех городах доступны»,. – сказала Пирогова.

Эксперт отметила, что на оккупированных территориях распространена маятниковая миграция на украинскую территорию за покупками.

По ее данным на июнь, – самая тяжелая ситуация с поставками в Стаханове, Ровеньках, Дзержинском, Кировском, Новотошковском и Енакиево.

Исследование потребностей Донецкой и Луганской областей» проводилось с 2 по 14 июня 2015 года. В проекте оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опросы были проведены Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). Опрашивались лица в возрасте старше 18 лет из 27 наиболее нуждающихся городах.