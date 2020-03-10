Как прошло вручение престижной Шевченковской премии в Киеве (фоторепортаж)

Лауреаты Шевченковской премии получили денежную награду в 200 тысяч гривень.

Ежегодную Шевченковскую премию вручили в Оперном театре Киева.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Церемония собрала много известных гостей – актеров, писателей, режиссеров, журналистов и политиков.

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В номинации литература лауреатами стали поэтесса Марианна Кияновская и писатель Тарас Прохасько. Публицистическое первенство отдали журналистке Евгении Подобной. В номинации Визуальные искусства победил Александр Гляделов.

Премия в номинации Театральное искусство досталось Владу Троицкому, Роману Григорьеву и Илье Разумейко.

В музыкальной отрасли Шевченковскую премию получил коллектив "ДахаБраха".

Лауреаты получили денежную награду в 200 тысяч гривень. В этом году премия пережила большую трансформацию. У нее появился новый председатель и полностью обновился состав комитета.