Установлены личности беркутовцев, которые принимали участие в расстрелах на Майдане

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Управлением специальных расследований Главного следственного управления ГПУ по результатам проведенного совместно с МВД, СБУ комплекса следственных и розыскных действий установлены все бойцы роты спецназначения полка милиции особого назначения "Беркут" при ГУ МВД Украины в г. Киеве, которые принимали участие в расстреле протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в г. Киеве

Тогда от пуль спецназовцев погибли 39 участников мирных протестов, и не менее 8 человек были ранены.

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Кроме ранее задержанных двух бойцов и командира этого подразделения следователями 23 февраля 2015 года сообщено о подозрении еще 20-ти бойцам так называемой "черной роты" по ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия; совершение по предварительному сговору умышленных убийств и покушений на убийства нескольких лиц, способом опасным для жизни многих лиц; потеря табельного оружия).

Двое подозреваемых бойцов 23 февраля в результате совместной спецоперации Генпрокуратуры, МВД и СБУ были задержаны, а другие объявлены в розыск, и судом вынесены постановления об их задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения.

По результатам более двадцати обысков, проведенных одновременно в г. Киеве и шести областях, а также иных следственных и процессуальных действий, получены дополнительные данные о причастности беркутовцев в инкриминируемых преступлений.

Следствие продолжается.