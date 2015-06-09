Пожар на нефтебазе под Киевом набирает обороты: огнем охвачено 8 резервуаров с топливом

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 час. 9 июня тушение пожара продолжается, огнем охвачено 8 резервуаров емкостью 900 м3 и несколько небольших емкостей", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, число пострадавших возросло до 5 человек, которые с ожогами и отравлением продуктами горения разных степеней тяжести госпитализированы.

Согласно сообщению, на месте происшествия в круглосуточном режиме посменно работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ГСЧС Украины.

"К тушению пожара привлечены 62 ед. техники и 308 чел. личного состава, в том числе: от ДСНС Украины 47 ед. техники и 213 чел. личного состава, от МО Украины привлечено 12 ед. техники и 80 чел. личного состава, а также 3 пожарных поезда и 15 чел. личного состава от "Укрзализныци ", - отметили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области на территории нефтебазы произошел пожар. По состоянию на 3 часа ночи огнем было охвачено 7 резервуаров с топливом.

"В результате пожара 1 человек погиб, 3 человека в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу", - сообщали в ГСЧС о ситуации на нефтебазе по состоянию на 00.00 9 июня.

Как отметил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, вероятной причиной пожара на нефтебазе под Киевом было неосторожное обращение с оборудованием во время попытки кражи нефтепродукта.