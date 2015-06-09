Умер один из пострадавших во время пожара на нефтебазе - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате пожара 1 человек погиб, 3 человека в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу", - пишет ведомство.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области на территории нефтебазы произошел пожар, пострадало четверо человек. По состоянию на 00.00 горят 4 резервуара с нефтепродуктами из 17, пожар локализовать не удалось.

Как отметил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, вероятной причиной пожара на нефтебазе под Киевом было неосторожное обращение с оборудованием во время попытки кражи нефтепродукта.