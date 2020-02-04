Адвокаты подозреваемого в деле Шеремета Антоненко заявили отвод судье

Рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения Антоненко перенесено на неопределенный срок.

Адвокаты подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко заявили отвод судье Виталию Писанцу.

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Как передает корреспондент УНИАН, в 17.00 после перерыва началось судебное заседание, на котором судья Писанец должен был рассмотреть ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения Антоненко.

Однако в начале заседания адвокаты Антоненко заявили отвод судье Писанцу на основании того, что он не был определен для рассмотрения этого ходатайства автоматической системой распределения дел, а как именно он был назначен в это дело, адвокатам неизвестно, поэтому они заявили ему отвод.

Пока неизвестно, когда и какой судья будет рассматривать отвод Писанцу.

Рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения Антоненко перенесено на неопределенный срок.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Сегодня, 4 февраля, Печерский районный суд Киева продлил до 3 апреля срок содержания под стражей Кузьменко. Также продлен срок досудебного следствия по делу Шеремета еще на 4 месяца.