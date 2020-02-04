Убийство Шеремета: суд продлил до 3 апреля срок содержания под стражей Кузьменко
Печерский районный суд Киева продлил до 3 апреля срок содержания под стражей подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко.
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Как передает корреспондент УНИАН, судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил срок пребывания Кузьменко под стражей еще на 60 суток.
Также продлен срок досудебного следствия по делу Шеремета еще на 4 месяца.
Как сообщал УНИАН, сегодня суд должен рассмотреть также вопрос продления мер для музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, который находится под стражей, и для военной медсестры Яны Дугарь, которая находится под домашним арестом в воинской части на Днепропетровщине, где проходит службу.