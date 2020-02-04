МН17: на суде в Нидерландах не появится еще один обвиняемый

Ранее один из обвиняемых Гиркин заявил, что не будет свидетельствовать в деле о сбитом самолете, даже если бы его доставили в Нидерланды насильно.

Один из четырех обвиняемых по делу о сбитии пассажирского лайнера рейса МН17 и «экс-заместитель главы разведывательной службы ДНР» Олег Пулатов лично не появится на суде 9 марта.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на De Telegraaf.

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«Мы хорошо знаем, что дело очень чувствительно и вызывает много эмоций. Поэтому уважение к погибшим является нашим приоритетом. Однако каждый подозреваемый имеет право на правовую помощь со стороны независимых и объективных адвокатов», – заявили два нидерландских юристы, которые защищают Пулатова вместе с российским адвокатом.

Ранее один из обвиняемых Гиркин заявил, что не будет свидетельствовать в деле о сбитом самолете, даже если бы его доставили в Нидерланды насильно.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из российского комплекса «Бук». Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Суд над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах.