Экс-главарь боевиков Гиркин заявил, что не будет давать показания по делу MH17

Гиркин - один из четырех обвиняемых по делу.

Бывший главарь боевиков на Донбассе, россиянин Игорь Гиркин ("Стрелков") заявил, что не намерен давать показания по делу о крушении самолета рейса MH17 в 2014 году.

Об этом он сказал в комментарии российскому "Интерфаксу".

"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", - заявил Стрелков.

Отвечая на вопрос о готовности давать показания по этому делу, Стрелков ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно".

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Как сообщал УНИАН, Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 в Украине и вызвала их для следственных действий. Стрелков - один из подозреваемых.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из российского комплекса «Бук». Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Суд над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах.