Суд продолжает рассмотрение жалобы на приговор Пукачу (прямая трансляция)

Защита Пукача, адвокат вдовы Гонгадзе и еще один потерпевший журналист настаивают на пересмотре дела.

Апелляционный суд Киева 19 мая уже приступил к рассмотрению жалобы на приговор Пукачу, однако перенес свое заседание на 4 июня. Суд при этом обязал экспертную комиссию в составе представителей МВД, СБУ и Генпрокуратуры, а также Печерского районного суда Киева завершить работу по рассекречиванию материалов дела до 2 июня. Кроме того, суд обязал руководителей указанных ведомств принять меры реагирования на то, что комиссия еще не начала работу. Также суд обязал Пукача завершить ознакомление с материалами дела в течение пяти суток.