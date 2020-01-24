Адвокаты экс-"беркутовцев" обжаловали отвод назначенных Рябошапкой прокуроров

В соответствии с УПК Украины, постановление суда присяжных Святошинского райсуда Киева об отводе прокуроров обжалованию не подлежит.

Адвокаты экс-«беркутовцев» обжаловали отвод прокуроров, назначенных генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

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Об этом сообщается на странице Адвокатской совещательной группы в Facebook.

Отмечается, что защитники экс-«беркутовцев» Горошинский и Варфоломеев обратились с апелляционной жалобой в Киевский апелляционный суд на определение суда присяжных Святошинского районного суда Киева, которым было удовлетворено ходатайство потерпевших об отводе прокуроров, назначенных в это дело 29 декабря генпрокурором вместо предыдущей группы прокуроров, которые вели это дело с самого начала.

Отмечается, что, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины, такое решение не подлежит обжалованию.

В Адвокатской совещательной группе предполагают, что суд может принять к рассмотрению жалобу адвокатов экс-«беркутовцев», даже несмотря на то, что она обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

28 декабря 2019 года во время судебного заседания стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по этому делу. Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земскова и Дениса Иванова, которые 5 лет представляли обвинение по делу, окончательно отстранили от участия в этом уголовном производстве.

В тот же день Апелляционный суд Киева отпустил экс-«беркутовцев» под личные обязательства.

29 декабря в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина передала экс-«беркутовцев».

14 января Святошинский райсуд Киева по ходатайству адвоката семей Героев Небесной сотни Закревской отвел трех новых прокуроров по делу против экс-«беркутовцев» - Александра Шевеленка, Дениса Субботина и Марину Мазепину.

В то же время суд не рассматривал вопрос об отводе еще одного нового прокурора по делу - Сергея Куцого, поскольку он отсутствовал на заседании.

Суд предоставил Офису генпрокурора два месяца на назначение новых прокуроров по делу экс-«беркутовцев» и на ознакомление их с материалами этого производства.